Москва17 ноя Вести.Некоторые партнеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) навязывают региону блоковые модели обустройства. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Восточноазиатском саммите.

Отдельные партнеры АСЕАН навязывают архаичные блоковые модели регионального обустройства, закрытые клубы, тройки, четверки пояснил глава МИД РФ

Министр добавил, что в регион активно заводят военные ресурсы НАТО. Это делается под лозунгами неделимости вопросов безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее генсек АСЕАН Као Ким Хорн сообщил, что страны-участницы ассоциации демонстрируют интерес к взаимодействию с БРИКС. При этом каждое государство вправе выстраивать сотрудничество самостоятельно, отметил он.