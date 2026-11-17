Лавров указал на расширение активности НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе

Лавров заявил об усилении военного присутствия НАТО в Азии Лавров указал на расширение активности НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе

Москва17 ноя Вести.НАТО наращивает военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), обосновывая это обеспечением общей безопасности с Евроатлантикой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На заседании XXI Восточноазиатского саммита в Маниле Лавров указал на усиление военного присутствия альянса в ИТР.

Под лозунгами неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона сюда активно заводится военный ресурс НАТО сказал он

Саммит проходит в столице Филиппин в рамках встреч лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров объединения, организованных с 15 по 17 ноября.

Ранее Лавров назвал неприемлемым стремление НАТО командовать в каких-либо акваториях. Министр подчеркнул, что свобода судоходства должна действовать для всех стран.