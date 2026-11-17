Москва17 нояВести.НАТО наращивает военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), обосновывая это обеспечением общей безопасности с Евроатлантикой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
На заседании XXI Восточноазиатского саммита в Маниле Лавров указал на усиление военного присутствия альянса в ИТР.
Под лозунгами неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона сюда активно заводится военный ресурс НАТОсказал он
Саммит проходит в столице Филиппин в рамках встреч лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров объединения, организованных с 15 по 17 ноября.
Ранее Лавров назвал неприемлемым стремление НАТО командовать в каких-либо акваториях. Министр подчеркнул, что свобода судоходства должна действовать для всех стран.