Сергей Лавров прибыл в Манилу на Восточноазиатский саммит Глава МИД России Лавров прилетел на 21-й Восточноазиатский саммит

Москва17 ноя Вести.Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Филиппин для участия в 21-м Восточноазиатском саммите, сообщает агентство ТАСС.

На встрече дипломат планирует обсудить текущую геополитическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также риски для его мирного и стабильного развития.

Параллельно с российским министром Манилу посетит и госсекретарь США Марко Рубио. Он будет сопровождать президента Дональда Трампа на мероприятиях АСЕАН и Восточноазиатском саммите. О возможных контактах с делегацией США в МИД России не сообщали.

В ближайшее время президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп проведут встречу в трехстороннем формате с участием председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.