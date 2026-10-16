Лавров заявил о намерении НАТО диктовать свою волю в Азии Лавров призвал страны Азии ответить на попытки НАТО расширить влияние

Москва16 окт Вести.НАТО стремится распространить свое влияние на Азию и диктовать условия странам региона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане.

По словам главы МИД РФ, альянс все чаще рассматривает всю Евразию как зону своей ответственности, несмотря на заявленный оборонительный характер организации.

Лавров отметил, что НАТО объясняет необходимость расширения своей деятельности угрозами, которые якобы исходят из Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря.

Это такой серьезный философский разворот, который показывает намерение НАТО диктовать свою волю, далеко за пределы своей зоны ответственности подчеркнул министр

Глава российского дипведомства добавил, что подобные действия требуют конструктивного ответа, который должны выработать сами государства региона.

Ранее Лавров заявил, что НАТО ищет поводы для продления свое существование, которое стало совершенно искусственным.