Миссии НАТО за пределами границ альянса вели к кризисам, отметил Лавров Лавров: деятельность НАТО за пределами границ альянса приводила к кризисам

Москва17 ноя Вести.Деятельность НАТО на территории стран, не входящих в альянс, приводила к глубоким кризисам. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, миссии альянса за пределами его государств-членов носили военный и агрессивный характер, а их последствия до сих пор затрагивают соседние страны.

Везде, где НАТО выходила за территорию своих стран-членов, это были военные, достаточно агрессивные миссии, ни в одной из этих точек, куда НАТО заходила с оружием в руках, ситуация лучше не стала отметил Лавров

Он добавил, что последствия этих операций привели к значительному ущербу, с которым теперь приходится разбираться прежде всего соседним государствам.

Лавров также обратил внимание, что НАТО наращивает военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Североатлантический альянс обосновывает это обеспечением общей безопасности с Евроатлантикой.