Россия против размещения сил НАТО в Афганистане, заявил Лавров Лавров: размещение инфраструктуры НАТО в Афганистане – неприемлемо

Москва5 окт Вести.Россия выступает против размещения военной инфраструктуры НАТО в Афганистане и соседних странах. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Московского формата консультаций по Афганистану.

По его мнению, размещение военной инфраструктуры альянса приведет к росту конфликтности и дестабилизации ситуации в регионе.

Хотел бы вновь акцентировать категорическую неприемлемость размещения натовской военной инфраструктуры на территории Афганистана и соседних... государств. Под каким бы то ни было предлогом подчеркнул Лавров

Он также отметил, что Москва не наблюдала положительного результата от подобного присутствия НАТО за последние десятилетия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки, которые проходят сегодня. В заседании принимают участие спецпредставители старших партийных лидеров Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и России.