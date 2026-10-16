Лавров: власть талибов в Афганистане – реальность, с которой надо считаться

Лавров заявил, что правительство талибов в Афганистане – реальность Лавров: власть талибов в Афганистане – реальность, с которой надо считаться

Москва16 окт Вести.Все больше стран мира понимают, что правительство талибов в Афганистане является реальностью, с которой надо считаться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия полностью разделяет видение того, что Афганистан должен быть независимым, единым, мирным, а также свободным от войны и наркотиков.

Исходы из того, что правительство движение талибов – это реальность, с которой необходимо считаться. Это понимание уже проявляют все больше и больше стран мира сказал Лавров

Министр подчеркнул, что в политической плоскости российская сторона направляет усилия на консолидацию внешней поддержки властей в Кабуле и тех направлений их деятельности, которые объективно отвечают интересам безопасности региона.

5 октября спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что участникам восьмого заседания московского формата консультаций по Афганистану не удалось согласовать совместное заявление.