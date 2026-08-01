МИД РФ: страны ОДКБ выстраивают отношения с Афганистаном в разных форматах

В МИД РФ рассказали о выстраивании отношений ОДКБ с Афганистаном МИД РФ: страны ОДКБ выстраивают отношения с Афганистаном в разных форматах

Москва1 авг Вести.Страны ОДКБ выстраивают отношения с Афганистаном в различных форматах. Об этом заявил РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.

В беседе с РИА Новости он рассказал, что сотрудничество идет по различным вопросам, включая борьбу с терроризмом и наркотрафиком.

Свое отношение с соседним Афганистаном выстраивают как государства-члены ОДКБ, так и другие центральноазиатские страны, не входящие в Организацию сказал агентству Васильев

Ранее военные Пакистана провели боевую операцию в приграничной зоне с Афганистаном, в результате которой были уничтожены 29 членов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).