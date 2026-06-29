Москва29 июнВести.Военные Пакистана провели боевую операцию в приграничной зоне с Афганистаном, в результате которой были уничтожены 29 членов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).
Об этом сообщил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.
После недавних терактов на территории Пакистана … силы безопасности провели тщательно спланированную наземную операцию вдоль границы с Афганистаном. Затем были нанесены точечные удары по укрытиям террористов в приграничном районе, в результате чего убиты 29 хариджитов (представители одного из радикальных религиозно-политических течений в исламе – прим. ред.)написал министр в своем аккаунте в соцсети X
О перестрелках и столкновениях на границе между военными двух стран, а также об инцидентах с нарушением авиапространства, сообщалось в феврале и в марте 2026 года.
Один из последних к настоящему времени приграничных инцидентов зафиксирован в начале июня.