Пакистан сообщил об уничтожении группы боевиков на границе с Афганистаном Пакистан осуществил операцию вдоль границы с Афганистаном, уничтожив 29 боевиков

Москва29 июн Вести.Военные Пакистана провели боевую операцию в приграничной зоне с Афганистаном, в результате которой были уничтожены 29 членов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Об этом сообщил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

После недавних терактов на территории Пакистана … силы безопасности провели тщательно спланированную наземную операцию вдоль границы с Афганистаном. Затем были нанесены точечные удары по укрытиям террористов в приграничном районе, в результате чего убиты 29 хариджитов (представители одного из радикальных религиозно-политических течений в исламе – прим. ред.) написал министр в своем аккаунте в соцсети X

О перестрелках и столкновениях на границе между военными двух стран, а также об инцидентах с нарушением авиапространства, сообщалось в феврале и в марте 2026 года.

Один из последних к настоящему времени приграничных инцидентов зафиксирован в начале июня.