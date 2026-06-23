Шойгу рассказал, насколько сократился наркотрафик из Афганистана Шойгу: наркотрафик из Афганистана фактически сократился на 90%

Москва23 июн Вести.Властям Афганистана удалось практически полностью пресечь производство и выход из страны тяжелых наркотиков, снизить наркотрафик почти на 90%. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам визита в Индию.

Как они и обещали, фактически - если мы говорим о тяжелых наркотиках, - сократили производство и, естественно, выход с территории Афганистана практически на 90% отметил Шойгу

Он назвал это "большой работой".

В ноябре 2025 года Шойгу уже заявлял, что, по его данным, ситуация вокруг Афганистана улучшилась, сократился поток наркотиков в страны СНГ.