Москва28 мая Вести.Россия обсудила с представителями стран СНГ информацию об освобождении из тюрем членов движения "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка). Об этом в ходе пресс-конференции на I Международном форуме по безопасности заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.