Москва28 маяВести.Россия обсудила с представителями стран СНГ информацию об освобождении из тюрем членов движения "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка). Об этом в ходе пресс-конференции на I Международном форуме по безопасности заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Мы обсуждали со странами СНГ такой вопрос, как освобождение игиловцев из тюрем в Сирии. Была информация о перемещении из тюрем, которые были на территории Сирии, и о перемещении в Иракзаявил Сергей Шойгу