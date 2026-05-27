Москва27 маяВести.Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что отношения между Россией и Ганой опираются на прочную основу солидарности и взаимной поддержки. Его слова передает ТАСС.
Рассматриваем Гану как важного партнера в западном регионе Африки и в целом по континентусказал Шойгу во время двусторонней встречи с советником президента Республики Гана по национальной безопасности Проспером Дугласом Бани
Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что связи двух стран сформировались на прочном фундаменте солидарности и взаимопомощи, которые складывались на протяжении многих лет становления суверенитета Ганы.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Ганой с 2022 года вырос более чем в 3,5 раза и достиг 850 миллионов долларов.