Шойгу: отношения РФ и Ганы основаны на солидарности

Москва27 мая Вести.Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что отношения между Россией и Ганой опираются на прочную основу солидарности и взаимной поддержки. Его слова передает ТАСС.

Рассматриваем Гану как важного партнера в западном регионе Африки и в целом по континенту сказал Шойгу во время двусторонней встречи с советником президента Республики Гана по национальной безопасности Проспером Дугласом Бани

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что связи двух стран сформировались на прочном фундаменте солидарности и взаимопомощи, которые складывались на протяжении многих лет становления суверенитета Ганы.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Ганой с 2022 года вырос более чем в 3,5 раза и достиг 850 миллионов долларов.