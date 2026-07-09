Москва9 июлВести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) разгромил на окраинах страны террористические группировки, которых поддерживали США и Израиль, пишет иранская телерадиокомпания IRIB со ссылкой на командующего сухопутными войсками КСИР Мухаммеда Кереми.
Как отметил генерал, группировки действовали на юго-востоке и северо-западе Ирана, их подготовили США и Израиль.
Армия и ее союзники в очередной раз разгромили эти группировкиговорится в сообщении со ссылкой на Кереми
Ранее США нанесли очередную серию ударов по военным целям в Иране.