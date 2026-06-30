Москва30 июнВести.Россия призвала Афганистан и Пакистан прекратить вооруженное противостояние и перейти к политико-дипломатическому урегулированию разногласий. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что продолжающийся конфликт прежде всего затрагивает мирное население.
Российская сторона призывает Исламабад и Кабул завершить вооруженный конфликт и решать спорные вопросы политико-дипломатическими методамиговорится в сообщении на сайте МИД
В министерстве напомнили, что в ночь на 29 июня пакистанские ВВС нанесли авиаудары по восточным афганским провинциям Пактия, Пактика и Кунар. По данным ООН, в результате погибли 28 человек, включая несовершеннолетних, еще около 50 человек получили ранения.