В МИД назвали цель ИГИЛ в Афганистане Лавров: ИГИЛ пытается использовать Афганистан для распространения терроризма

Москва16 окт Вести."Исламское государство" (ИГИЛ, организация признана террористической в РФ) поставила себе цель подорвать власть в Кабуле. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по безопасности в Центральной Азии и Афганистане.

По его словам, основная опасность, согласно оценкам российских спецслужб, исходит от боевиков группировки "Вилаят Хорасан" (признана в РФ террористической организацией).

Это региональное подразделение международной террористической организации "Исламское государство", и оно открыто преследует цель подорвать способность правительства в Кабуле поддерживать стабильность в своей стране сказал он

В дальнейшем ИГИЛ, добавил Лавров, собирается использовать Афганистан как "плацдарм для переноса террористической активности и в Центральную Азию", а также на территорию РФ.

Ранее в принадлежности к группировке "Вилаят Хорасан были обвинены четверо фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".