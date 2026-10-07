Москва7 октВести.Спецназ МВД Афганистана задержал группу боевиков, намеревавшихся подорвать офис Миссии Организации Объединенных Наций (UNAMA) по содействию Афганистану в Кабуле. Об этом сообщает Telegram-канал Afghanistan Times.
Уточняется, что правоохранительными органами были задержаны четыре человека.
Эти люди в своих показаниях признались, что намеревались атаковать офис UNAMA в Кабуле с использованием взрывчатых веществговорится в публикации
По информации журналистов, задержанные принадлежат к вооруженной и оппозиционной Исламскому эмирату группировке.
Они также сознались в приведении в действие бомбы, спрятанной в мотоцикле в центре афганской столицы.
Ранее директор третьего департамента стран СНГ МИД Александр Стерник заявил, что Россия следит за состоянием безопасности на таджикско-афганской границе.