Спецназ задержал боевиков, которые планировали взорвать офис ООН в Кабуле

В Кабуле задержаны боевики, планировавшие подрыв миссии ООН Спецназ задержал боевиков, которые планировали взорвать офис ООН в Кабуле

Москва7 окт Вести.Спецназ МВД Афганистана задержал группу боевиков, намеревавшихся подорвать офис Миссии Организации Объединенных Наций (UNAMA) по содействию Афганистану в Кабуле. Об этом сообщает Telegram-канал Afghanistan Times.

Уточняется, что правоохранительными органами были задержаны четыре человека.

Эти люди в своих показаниях признались, что намеревались атаковать офис UNAMA в Кабуле с использованием взрывчатых веществ говорится в публикации

По информации журналистов, задержанные принадлежат к вооруженной и оппозиционной Исламскому эмирату группировке.

Они также сознались в приведении в действие бомбы, спрятанной в мотоцикле в центре афганской столицы.

Ранее директор третьего департамента стран СНГ МИД Александр Стерник заявил, что Россия следит за состоянием безопасности на таджикско-афганской границе.