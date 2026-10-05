МИД: Россия следит за обстановкой на таджикско-афганской границе МИД: Россия помогает Таджикистану укреплять границу с Афганистаном

Москва5 окт Вести.Россия следит за состоянием безопасности на таджикско-афганской границе, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД Александр Стерник в интервью РИА Новости.

Россия продолжает оказывать Таджикистану помощь в усилении охраны южных рубежей, отметил дипломат​​​.

В рамках реализации целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы, утвержденной 28 ноября 2024 года, а также программы модернизации вооруженных сил Таджикистана, рассчитанной до 2042 года, по линии российских силовых ведомств идут поставки технических средств, военной техники и вооружения в интересах пограничной службы республики. Вопрос обеспечения безопасности таджикско-афганской границы постоянно находится в фокусе нашего внимания приводит РИА Новости слова Стерника

В 2024 году ОДКБ приняла пятилетнюю целевую межгосударственную программу по укреплению государственной границы Таджикистана с Афганистаном.