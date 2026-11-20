Москва20 нояВести.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал Россию стратегическим партнером и надежным союзником републики.
Лидер Таджикистана отметил, что сотрудничество Москвы и Душанбе устойчиво движется вперед.
Россия - наш стратегический партнер и надежный союзник. Успешно развиваются отношения двух стран. Россия - главный торгово-экономический партнер Таджикистанасказал Рахмон
Он сообщил, что в ходе переговоров с российским коллегой планирует обсудить двусторонние отношения, тему безопасности и региональные вопросы.
Ранее президент Таджикистана лично встретил президента Владимира Путина у трапа самолета по приземлении в аэропорту Душанбе. Российский лидер прибыл на встречу сразу после саммита АТЭС.