Рахмон назвал РФ партнером и надежным союзником Таджикистана Президент Таджикистана назвал РФ стратегическим партнером и надежным союзником

Москва20 ноя Вести.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал Россию стратегическим партнером и надежным союзником републики.

Лидер Таджикистана отметил, что сотрудничество Москвы и Душанбе устойчиво движется вперед.

Россия - наш стратегический партнер и надежный союзник. Успешно развиваются отношения двух стран. Россия - главный торгово-экономический партнер Таджикистана сказал Рахмон

Он сообщил, что в ходе переговоров с российским коллегой планирует обсудить двусторонние отношения, тему безопасности и региональные вопросы.

Ранее президент Таджикистана лично встретил президента Владимира Путина у трапа самолета по приземлении в аэропорту Душанбе. Российский лидер прибыл на встречу сразу после саммита АТЭС.