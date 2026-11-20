Путин и Рахмон в Душанбе рассмотрели вопросы региональной безопасности

Путин и Рахмон в Душанбе обсудили борьбу с терроризмом Путин и Рахмон в Душанбе рассмотрели вопросы региональной безопасности

Москва20 ноя Вести.Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили ситуацию в регионе и совместные меры по противодействию угрозам безопасности. Об этом сообщила пресс-служба таджикистанского лидера.

Состоялся плодотворный обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе говорится в сообщении

В ходе переговоров особое внимание стороны уделили борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, киберугрозами и незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, был отмечен высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов, спецслужб и оборонных ведомств двух стран.

В пресс-службе Рахмона отметили, что одной из основных тем встречи стало развитие торгово-экономических отношений, в том числе расширение взаимодействия в энергетике, горнодобывающей отрасли и сельском хозяйстве. Стороны также подтвердили заинтересованность в увеличении инвестиций в приоритетные отрасли экономики, а также развитии сотрудничества в области ИИ, культуре и науке.

Отдельное внимание было уделено проектам строительства Международного центра для одаренных детей и Русского драматического театра имени Маяковского в Душанбе.

Еще одной темой переговоров стали вопросы трудовой миграции. Главы государств подчеркнули необходимость дальнейшего конструктивного решения существующих проблем в этой области.

Кроме того, Путин и Рахмон обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Путин прибыл в Таджикистан с рабочим визитом в пятницу. Рахмон приехал в аэропорт Душанбе, чтобы лично приветствовать российского лидера.