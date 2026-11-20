Песков: Костюков участвовал во встрече Путина и Рахмона

Костюков участвовал во встрече Путина и Рахмона в Душанбе Песков: Костюков участвовал во встрече Путина и Рахмона

Москва20 ноя Вести.Замначальника Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков участвовал во встрече российского и таджикистанского лидеров Владимира Путина и Эмомали Рахмона, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как говорил Путин, в повестке переговоров с президентом Таджикистана – функционирование российской военной базы в республике и вопросы региональной безопасности.

Состоялся отдельный разговор с военными, с представителями Минобороны, здесь Костюков. Проговорили то, о чем упоминал президент сказал Песков

Путин прибыл в Душанбе после прошедшего 18-19 саммита АТЭС, на полях которого состоялась его встреча с американским и китайским лидерами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.