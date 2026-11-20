Путин обсудит с Рахмоном работу российской военной базы в Таджикистане

Путин и Рахмон обсудят работу военной базы РФ в Таджикистане Путин обсудит с Рахмоном работу российской военной базы в Таджикистане

Москва20 ноя Вести.Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудят работу российской военной базы на территории республики.

Путин приехал в Душанбе после прошедшего 18-19 саммита АТЭС в Шэньчжэне, на полях которого состоялась трехсторонняя встреча с американским и китайским лидерами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. В столице Таджикистана у российского лидера проходят переговоры с Рахмоном.

У нас сегодня будет возможность, уже вне рамок ОДКБ, отдельно поговорить по вопросам региональной безопасности, функционирования нашей военной базы сказал Путин, слова которого приводит ТАСС

Он напомнил, что предыдущие контакты с Рахмоном состоялись на прошлой неделе в рамках саммита ОДКБ в Москве.