Москва20 нояВести.Душанбе, таджикистанскую столицу, украсили триколорами к визиту президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.
Президент России ранее прибыл в Таджикистан с рабочим визитом. Перед этим он участвовал в саммите АТЭС.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приехал в аэропорт Душанбе, чтобы лично приветствовать российского лидера. У трапа самолета главы государств обменялись рукопожатием и коротко переговорили.
Пресс-служба Кремля сообщала, что стороны планируют обсудить дальнейшее развитие российско-таджикского стратегического партнерства и сотрудничества.