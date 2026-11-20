Душанбе к визиту Путина украсили российскими триколорами Столицу Таджикистана украсили российскими триколорами к визиту Путина

Москва20 ноя Вести.Душанбе, таджикистанскую столицу, украсили триколорами к визиту президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.

Президент России ранее прибыл в Таджикистан с рабочим визитом. Перед этим он участвовал в саммите АТЭС.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приехал в аэропорт Душанбе, чтобы лично приветствовать российского лидера. У трапа самолета главы государств обменялись рукопожатием и коротко переговорили.

Пресс-служба Кремля сообщала, что стороны планируют обсудить дальнейшее развитие российско-таджикского стратегического партнерства и сотрудничества.