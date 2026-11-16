Путин на этой неделе посетит Таджикистан Путин 19-20 ноября посетит Таджикистан с рабочим визитом

Москва16 ноя Вести.Президент России Владимир Путин 19–20 ноября посетит Таджикистан с рабочим визитом по приглашению лидера республики Эмомали Рахмона. Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить основные вопросы развития партнерства и союзничества между Москвой и Душанбе. Кроме того, ожидается обсуждение актуальной международной и региональной проблематики.

В ходе пребывания на днях нашего таджикистанского друга - президента Эмомали Рахмона - Владимир Путин условился с ним, что наш президент залетит после Китая в Таджикистан. И в Душанбе состоится рабочая встреча наших двух лидеров пояснил помощник президента РФ Юрий Ушаков

12 ноября Путин принял в Кремле Эмомали Рахмона. Владимир Путин нанесет Рахмону ответный визит после саммита АТЭС в Китае.