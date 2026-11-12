Москва12 нояВести.Президент России Владимир Путин принял в Кремле лидера Таджикистана Эмомали Рахмона перед встречей со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Кадры показал Павел Зарубин в своем канале в МАХ.
"Сколько продлится встреча [Путина и Рахмона] мы сказать не можем. Видимо, затем уже встреча с американскими переговорщиками", - сказал Зарубин.
Ранее сообщалось, что переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером запланированы на 12:00 мск 12 ноября.