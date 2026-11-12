Путин принял президента Таджикистана перед встречей с Уиткоффом и Кушнером Путин принял главу Таджикистана Рахмона прежде Уиткоффа и Кушнера

Москва12 ноя Вести.Президент России Владимир Путин принял в Кремле лидера Таджикистана Эмомали Рахмона перед встречей со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Кадры показал Павел Зарубин в своем канале в МАХ.

"Сколько продлится встреча [Путина и Рахмона] мы сказать не можем. Видимо, затем уже встреча с американскими переговорщиками", - сказал Зарубин.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером запланированы на 12:00 мск 12 ноября.