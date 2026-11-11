МИД: РФ не приемлет размещение на Украине иностранного воинского контингента

МИД: Москва не приемлет появление иностранных войск на Украине МИД: РФ не приемлет размещение на Украине иностранного воинского контингента

Москва11 ноя Вести.Россия не приемлет размещение иностранного воинского контингента на украинской территории, сказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она ответила на вопрос о проведении "коалицией желающих" военных учений многонациональных сил для Украины.

Как подчеркнула Захарова, на учениях отрабатывался вопрос размещения на Украине европейского воинского контингента.

Это сценарий, категорически неприемлемый для России, о чем мы неоднократно заявляли на всех возможных уровнях заявила официальный представитель МИД РФ

Появление западного воинского контингента на территории Украины будет расцениваться как объявление уже прямой, а не гибридной войны России, говорил ранее глава МИД страны Сергей Лавров. На неприемлемость размещения воинских контингентов НАТО на Украине указывал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Несколько дней назад в Польше стартовали учения стран коалиции желающих. Они продлятся до 22 ноября.