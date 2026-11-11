Москва11 нояВести.Россия не приемлет размещение иностранного воинского контингента на украинской территории, сказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она ответила на вопрос о проведении "коалицией желающих" военных учений многонациональных сил для Украины.
Как подчеркнула Захарова, на учениях отрабатывался вопрос размещения на Украине европейского воинского контингента.
Это сценарий, категорически неприемлемый для России, о чем мы неоднократно заявляли на всех возможных уровняхзаявила официальный представитель МИД РФ
Появление западного воинского контингента на территории Украины будет расцениваться как объявление уже прямой, а не гибридной войны России, говорил ранее глава МИД страны Сергей Лавров. На неприемлемость размещения воинских контингентов НАТО на Украине указывал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Несколько дней назад в Польше стартовали учения стран коалиции желающих. Они продлятся до 22 ноября.