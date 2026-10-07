Москва7 октВести. Иностранным гражданам следует покинуть Киев
и военные объекты на Украине во избежание инсценировок и провокаций. Об этом
заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Иностранным гражданам следует покинуть Киев и военные объекты на Украине во избежание инсценировок и провокаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что находиться на
территории Киева – небезопасно, и люди должны осознавать степень риска, а также
понимать, откуда он исходит.
Он исходит от изначальных террористических шагов, которые предпринимает киевский режим, воодушевляемый своими западными спонсорами... И для того, чтобы потом не было заявлено ничего провокативного, что они любят заявлять, чтобы потом не было сказано никакой очередной провокационной лжисказала Захарова
Она уточнила, что заявление было сделано с учетом способности киевского режима придумывать провокационную инсценировку, как, например, в Буче.
Ранее Захарова предостерегла Запад от поставок оружия киевскому режиму. Она отметила, что некоторые страны готовы идти на любые шаги, в том числе поддерживать террористические методы, чтобы добиться своих целей.