Москва7 окт Вести. Иностранным гражданам следует покинуть Киев и военные объекты на Украине во избежание инсценировок и провокаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что находиться на территории Киева – небезопасно, и люди должны осознавать степень риска, а также понимать, откуда он исходит.

Он исходит от изначальных террористических шагов, которые предпринимает киевский режим, воодушевляемый своими западными спонсорами... И для того, чтобы потом не было заявлено ничего провокативного, что они любят заявлять, чтобы потом не было сказано никакой очередной провокационной лжи сказала Захарова

Она уточнила, что заявление было сделано с учетом способности киевского режима придумывать провокационную инсценировку, как, например, в Буче.

Ранее Захарова предостерегла Запад от поставок оружия киевскому режиму. Она отметила, что некоторые страны готовы идти на любые шаги, в том числе поддерживать террористические методы, чтобы добиться своих целей.