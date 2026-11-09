Учения по подготовке к возможной отправке войск на Украину пройдут в Польше

В Польше стартуют учения стран коалиции желающих Учения по подготовке к возможной отправке войск на Украину пройдут в Польше

Москва9 ноя Вести.Учения стран "коалиции желающих", связанные с подготовкой к возможной дислокации военного контингента на Украине, стартуют в Польше в понедельник, 9 ноября, и продлятся до 22 ноября. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

Маневры получили кодовое название Koalicja и пройдут на полигоне Нова-Демба на юго-востоке Польши, планируется привлечь около 2,8 тысячи военнослужащих из 11 государств.

Основу "контингента" составят военнослужащие Франции и Британии. В тренировках также будут участвовать военные из Германии, Испании, Швеции, Бельгии, Нидерландов, Эстонии, Литвы и Польши. Подразделения армии США в маневрах не задействованы.

В связи с учениями Минобороны Великобритании заявило, что союзники "повышают готовность поддерживать прочный мир на Украине", подчеркнув, что ее безопасность важна и для них.

По данным Le Monde, основная цель тренировок — проверить способность союзников Киева совместно развернуть силы на украинской территории для обеспечения долгосрочной безопасности после возможного заключения мирных договоренностей.

Участники маневров отработают переброску личного состава и техники, снабжение, управление силами и взаимодействие подразделений разных стран.

"В отличие от классических военных миссий, роль западного контингента будет сосредоточена на сдерживании, обеспечении безопасности в воздушной и морской сферах, а также на восстановлении потенциала ВСУ", говорится в статье.

Морская компонента Koalicja пройдет под общей координацией Турции: у побережья Стамбула отработают операции по разминированию для безопасности торгового судоходства в Черном море.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что европейцам нечего делать за столом переговоров по Украине, учитывая их стремление провести в этой стране учения так называемых многонациональных сил.

Дипломат подчеркнула, что подобный шаг категорически неприемлем для России и будет означать военную интервенцию.