В учениях "коалиции желающих" примут участие примерно 1,5 тыс. военнослужащих The Times: около 1,5 тыс. военных примут участие в учениях "коалиции желающих"

Москва17 окт Вести.Примерно 1,5 тысячи военнослужащих стран-участниц "коалиции желающих", в том числе Великобритании, Германии и Франции, примут в Польше участие в первых учениях по отработке возможного развертывания контингента на Украине.

Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Так, по информации издания, в ноябре военнослужащие будут имитировать движение войск и материально-технических грузов, таких как продовольствие и топливо.

В учениях примут участие не менее 1,5 тысячи британских, французских и немецких военнослужащих, а также польские силы. О проведении военных учений было впервые согласовано на саммите в Париже в июле сказано в публикации

Ранее стало известно, что "коалиция желающих", в которую входят более 30 стран, хочет провести учения, чтобы подготовить военных к размещению на Украине. Это планируется сделать сразу после достижения соглашения о прекращении огня.

При этом американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил мнение, что на территории Украины не должно быть европейских войск: ни во время вооруженного конфликта, ни после.