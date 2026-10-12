Москва12 окт Вести.На территории Украины не должно быть европейских войск: ни во время вооруженного конфликта, ни после.

Об этом РИА Новости заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Европейские войска не должны быть размещены на Украине ни во время конфликта, ни после его завершения сказал Сакс

Ранее стало известно, что "коалиция желающих", в которую входят более 30 стран, хочет провести учения, чтобы подготовить военных к размещению на Украине. Это планируется сделать сразу после достижения соглашения о прекращении огня.

В Министерстве иностранных дел России не раз подчеркивали, что любой сценарий, в котором войска государств-членов НАТО присутствуют на Украине, категорически неприемлем для Москвы и грозит резкой эскалацией.