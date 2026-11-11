Бывший генсек НАТО призвал Запад немедленно разместить войска на Украине Экс-генсек НАТО Расмуссен призвал Запад направить войска на Украину

Москва11 ноя Вести.Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал западные страны не откладывать отправку военного контингента на Украину до завершения конфликта. Об этом он заявил в интервью газете The Telegraph.

Расмуссен отметил, что созданная Францией и Великобританией "коалиция желающих" пока больше похожа на объединение стран, ожидающих дальнейшего развития событий.

Но сейчас она ("коалиция желающих". — Прим. ред.) больше похожа на "коалицию ждущих" подчеркнул экс-генсек

По его мнению, Парижу и Лондону следует перейти к практическим действиям и не ждать установления мира для размещения войск на украинской территории.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Евросоюза в ходе учений, начавшихся в Польше, планируют отработать ввод войск на Украину для защиты киевского нацистского режима.