Москва11 нояВести.Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал западные страны не откладывать отправку военного контингента на Украину до завершения конфликта. Об этом он заявил в интервью газете The Telegraph.
Расмуссен отметил, что созданная Францией и Великобританией "коалиция желающих" пока больше похожа на объединение стран, ожидающих дальнейшего развития событий.
Но сейчас она ("коалиция желающих". — Прим. ред.) больше похожа на "коалицию ждущих"подчеркнул экс-генсек
По его мнению, Парижу и Лондону следует перейти к практическим действиям и не ждать установления мира для размещения войск на украинской территории.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Евросоюза в ходе учений, начавшихся в Польше, планируют отработать ввод войск на Украину для защиты киевского нацистского режима.