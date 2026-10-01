Аналитик Уотсон: конфликт на Украине приближается к армагеддону из-за НАТО

Аналитик заявил, что из-за НАТО конфликт на Украине движется к армагеддону Аналитик Уотсон: конфликт на Украине приближается к армагеддону из-за НАТО

Москва8 окт Вести.Действия Североатлантического альянса (НАТО) подталкивают украинский конфликт к армагеддону. Соответствующее заявление политический аналитик Алан Уотсон опубликовал на своей странице в соцсети Х.

По его словам, Москва много раз отмечала, что членство Украины в НАТО "является самой красной из всех красных линий".

Важна сама тенденция: война на Украине неумолимо движется к армагеддону написал аналитик в соцсети X

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос о включении Киева в Североатлантический альянс сейчас не обсуждается. По его словам, для обсуждения этого вопроса сначала необходимо выработать единую позицию стран альянса.