Москва8 октВести.Действия Североатлантического альянса (НАТО) подталкивают украинский конфликт к армагеддону. Соответствующее заявление политический аналитик Алан Уотсон опубликовал на своей странице в соцсети Х.
По его словам, Москва много раз отмечала, что членство Украины в НАТО "является самой красной из всех красных линий".
Важна сама тенденция: война на Украине неумолимо движется к армагеддонунаписал аналитик в соцсети X
Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос о включении Киева в Североатлантический альянс сейчас не обсуждается. По его словам, для обсуждения этого вопроса сначала необходимо выработать единую позицию стран альянса.