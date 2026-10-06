Рубио: членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Марко Рубио заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается Рубио: членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Москва6 окт Вести.Вопрос о включении Украины в Североатлантический альянс сейчас не обсуждается. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

Прямо сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО, как вы знаете, не стоит на повестке дня заявил Марко Рубио

Рубио подчеркнул, что для обсуждения этого вопроса сначала необходимо выработать единую позицию стран НАТО. Соединенные Штаты сейчас планируют сосредоточиться на завершении конфликта и хотят сыграть конструктивную роль в его урегулировании, отметил госсекретарь.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заверения руководства НАТО о том, что альянс преследует только мирные цели и не собирается нападать на Россию.