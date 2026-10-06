Москва6 октВести.Вопрос о включении Украины в Североатлантический альянс сейчас не обсуждается. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.
Прямо сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО, как вы знаете, не стоит на повестке днязаявил Марко Рубио
Рубио подчеркнул, что для обсуждения этого вопроса сначала необходимо выработать единую позицию стран НАТО. Соединенные Штаты сейчас планируют сосредоточиться на завершении конфликта и хотят сыграть конструктивную роль в его урегулировании, отметил госсекретарь.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заверения руководства НАТО о том, что альянс преследует только мирные цели и не собирается нападать на Россию.