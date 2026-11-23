Генсек НАТО: не все союзники согласны на вступление Украины в альянс Рютте заявил об отсутствии консенсуса в НАТО по вступлению Украины

Москва23 ноя Вести.Государства — члены Североатлантического альянса пока не достигли консенсуса по вопросу о вступлении Украины в блок. Об этом на пресс-конференции в рамках Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте.

Не все союзники по НАТО сейчас согласны с тем, чтобы Украина стала членом альянса заявил Рютте

Генсек подчеркнул, что далеко не все союзники в настоящее время согласны принять Киев в состав объединения. При этом Рютте отметил, что НАТО сохраняет за собой суверенное право решать, кто станет новым членом организации, однако признал, что окончательное решение может зависеть от исхода переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта.