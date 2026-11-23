Генсек НАТО Рютте исключил возвращение альянса к границам 1997 года

Рютте назвал возврат к границам 1997 года неприемлемым Генсек НАТО Рютте исключил возвращение альянса к границам 1997 года

Москва23 ноя Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не намерен отходить к прежним рубежам.

На пресс-конференции в понедельник он подчеркнул, что возвращение к границам 1997 года для НАТО неприемлемо.

Возвращение НАТО к границам 1997 года неприемлемо. Никто в НАТО не считает это хорошей идеей, поэтому это неприемлемо. Такие решение принимают в НАТО, но никто - вне НАТО сообщил Рютте на пресс-конференции

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков указывал на императивность гарантий безопасности для России.