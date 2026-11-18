Гринкевич не ожидает конфликта с Россией в ближайшее время

Гринкевич призвал сохранять каналы связи для предотвращения недопонимания с РФ Гринкевич не ожидает конфликта с Россией в ближайшее время

Москва18 ноя Вести.В ближайшее время конфликт между Россией и НАТО не ожидается, заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич в интервью итальянской газете Stampa.

Он подчеркнул важность сохранения каналов связи, которые позволяют предотвращать недопонимание и обеспечивать прозрачность в отношениях РФ и НАТО.

Я не считаю, что конфликт неизбежен или может начаться в ближайшее время сказал Гринкевич

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не хочет войны с Европой, но готова к ней. По его словам, в случае такого конфликта победителей не будет.