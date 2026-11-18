Москва18 нояВести.В ближайшее время конфликт между Россией и НАТО не ожидается, заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич в интервью итальянской газете Stampa.
Он подчеркнул важность сохранения каналов связи, которые позволяют предотвращать недопонимание и обеспечивать прозрачность в отношениях РФ и НАТО.
Я не считаю, что конфликт неизбежен или может начаться в ближайшее времясказал Гринкевич
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не хочет войны с Европой, но готова к ней. По его словам, в случае такого конфликта победителей не будет.