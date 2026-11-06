НАТО признала, что не имеет стопроцентной защиты от российского оружия

Командующий НАТО признал превосходство российского оружия НАТО признала, что не имеет стопроцентной защиты от российского оружия

Москва6 ноя Вести.Североатлантический альянс не имеет 100-процентной защиты от российских систем вооружения. Об этом в беседе с Times заявил генерал сил НАТО Инго Герхарц, отвечающий за оборону Центральной и Восточной Европы.

Посмотрите на темпы производства российских реактивных дронов, крылатых ракет и баллистических ракет. От них мы не можем защититься на 100% пояснил генерал

Ранее главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что не считает военное противостояние с Россией неизбежным.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не собирается нападать на Европу и НАТО, однако готова зеркально ответить на агрессию.