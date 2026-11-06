Москва6 нояВести.Североатлантический альянс не имеет 100-процентной защиты от российских систем вооружения. Об этом в беседе с Times заявил генерал сил НАТО Инго Герхарц, отвечающий за оборону Центральной и Восточной Европы.
Посмотрите на темпы производства российских реактивных дронов, крылатых ракет и баллистических ракет. От них мы не можем защититься на 100%пояснил генерал
Ранее главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что не считает военное противостояние с Россией неизбежным.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не собирается нападать на Европу и НАТО, однако готова зеркально ответить на агрессию.