Постпред США Уитакер уверен, что Росссия не хочет конфликта с НАТО

Постпред США при НАТО не считает Россию угрозой для альянса Постпред США Уитакер уверен, что Росссия не хочет конфликта с НАТО

Москва23 сен Вести.Президент России Владимир Путин не стремится к конфликту с альянсом НАТО, заявил агентству Associated Press постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

Опасения о якобы "проверке на прочность" НАТО со стороны России не имеют под собой оснований, а потому члены альянса должны воздержаться от "чрезмерных реакций", подчеркнул он.

Путин не хочет конфликта с НАТО сказал Уитакер журналистам

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что власти его страны раздувают "российскую угрозу", чтобы погрузить соотечественников в атмосферу страха и подготовить Францию к войне.