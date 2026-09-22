Филиппо: власти Франции используют "российскую угрозу" для подготовки к войне

Власти Франции нагнетают русофобию для подготовки к войне, заявил Филиппо Филиппо: власти Франции используют "российскую угрозу" для подготовки к войне

Москва22 сен Вести.Власти Франции раздувают якобы существующую "российскую угрозу" для нагнетания страха среди сограждан и подготовки страны к войне, заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Так он прокомментировал планы правительства страны устроить учения на случай отключений электричества, которые якобы может организовать Россия.

Все это выглядит как масштабная эксплуатация предполагаемой "российской угрозы", чтобы нагнать масштабный страх и подтолкнуть [страну] к войне! написал Филиппо в соцсети X

Ранее Филиппо заявил, что власти Франции предпочтут ущемить права собственных сограждан, нежели отказаться от спонсирования киевского режима.