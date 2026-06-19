Москва19 июн Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал раскрывать подробности изменения модели вооруженных сил альянса в Европе после решения Вашингтона сократить свое присутствие в регионе.

На пресс-конференции после встречи глав оборонных ведомств стран НАТО он пояснил, что не хочет, чтобы эта информация стала известна России.

Прежде всего, я уверен, что не могу вдаваться в подробности того, что именно входит в модель вооруженных сил НАТО... Мы не хотим, чтобы русские стали еще мудрее приводит слова Рютте РИА Новости

Ранее генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс еще при бывшем генеральном секретаре Йенсе Столтенберге начал перебрасывать войска к российским границам. По его словам, свои группировки войск в страны так называемого "восточного фланга" отправили США, Великобритания и Канада. Эти подразделения якобы нужны для обеспечения безопасности, добавил Рютте.