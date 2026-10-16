В НАТО заявили об отсутствии планов нападения на Калининград Главком НАТО Гринкевич: альянс не намерен атаковать Калининград

Москва16 окт Вести.НАТО не планирует предпринимать попытки нападения на Калининградскую область. Об этом в интервью Der Spiegel заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

У нас нет намерения предпринимать подобные действия против России. Мы – оборонительный альянс, мы действуем только в случае нападения. Поэтому России нечего беспокоиться по поводу Калининграда сказал он

Гринкевич также сообщил, что руководство альянса внимательно следит за тем, чтобы учения на восточном фланге НАТО не могли быть восприняты как проявление агрессии в отношении России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые вооруженные действия НАТО против Калининградской области повлекут за собой "испепеляющий" ответ с применением всего арсенала, которым располагает Россия.