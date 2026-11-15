TAC: Украине придется отказаться от притязаний на Донбасс и вступления в НАТО

Отказ Украины от Донбасса и вступления в НАТО предрекли в США TAC: Украине придется отказаться от притязаний на Донбасс и вступления в НАТО

Москва15 ноя Вести.Украинским властям придется отказаться от претензий на территории Донбасса и попыток вступления в НАТО. К такому выводу пришел аналитик Тед Снайдер в материале для издания The American Conservative.

По оценке эксперта, Киеву предстоит принять ряд ключевых обстоятельств. В частности, речь идет об отказе Киева от планов по вступлению в Североатлантический альянс, а также о сохранении Донбасса за Россией.

И в том, и в другом случае определяющим становится третье обстоятельство: Россия выиграла подчеркнул Снайдер

В статье указывается, что дальнейшее затягивание конфликта грозит Украине тяжелыми последствиями. Например, критическим истощением ресурсов, большими потерями на передовой, падением численности населения и разрушением инфраструктуры.

Ситуацию усугубляет и то, что запасы средств противовоздушной обороны (ПВО) и вооружений у западных партнеров Киева практически исчерпаны.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявлял, что конфликт на Украине перешел в фазу взаимного уничтожения, спровоцированную действиями Киева и Европы.