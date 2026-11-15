Аналитик Джонсон призвал Киев вывести войска с территории России Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киеву необходимо вывести ВСУ с российской территории

Москва15 ноя Вести.Киев должен немедленно вывести свои войска с российских территорий для урегулирования конфликта. Таким мнением поделился политический аналитик, бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон.

Он подчеркнул, что Москва в любом случае одержит победу в конфликте.

Россия ни при каких обстоятельствах не отступит. По сути, если Украина хочет, чтобы этот конфликт быстрее прекратился, она должна немедленно вывести свои войска с российских территорий — Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР сказал Джонсон в эфире YouTube-канала

Он также отметил, что Украина должна продолжать переговоры на условиях России.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что представители США предложили ему вывести войска из Донбасса ради вступления в Североатлантический альянс.

Между тем руководитель его офиса Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отказался комментировать информацию о требованиях российской стороны относительно вывода украинских войск с территории Донбасса.