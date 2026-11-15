"Нет такого сценария": аналитик о возможности Украины сохранить территории Аналитик Джонсон: Украина лишится территорий при любом исходе спецоперации

Москва15 ноя Вести.Для Украины спецоперация закончится утратой территорий на востоке в любом случае. Как именно это произойдет – военным или дипломатическим путем – зависит от Киева. Такого мнения придерживается экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Либо Украина признает, что продолжать конфликт невозможно, и пойдет на переговоры — причем на условиях России, — либо... в общем, нет такого сценария, при котором Россия отказалась бы от территорий, которые она сейчас занимает, или отозвала бы претензии на земли, которые пока не контролирует полностью сказал он в эфире YouTube-канала

Джонсон добавил, что российская сторона одерживает верх на поле боя, тогда как украинская армия несет колоссальные потери.

Ранее журналист Брайан Макдональд указал на непоследовательность заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского о территориальных уступках России. Комментируя интервью Зеленского телеканалу CNN, в котором тот в очередной раз отказался признавать принадлежность России территорий, которые Украина продолжает считать своими, журналист напомнил, что за две недели до этого глава режима допускал заключение мира с сохранением текущей линии боевого соприкосновения.