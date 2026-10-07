Москва7 октВести.Украинские власти могут столкнуться с необходимостью переехать из Киева во Львов. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он также отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ владеют инициативой на всех участках фронта.
Властям Украины придется перебраться во Львов. Они не смогут оставаться в Киеве и продолжать там работусказал Джонсон в эфире YouTube-канала
Накануне британский военный аналитик Александр Меркурис подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский может сбежать из украинской столицы вслед за западными дипломатами.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио не исключил, что США могут приостановить работу своего посольства в Киеве.