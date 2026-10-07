Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: власти Украины могут переехать во Львов

Аналитик Джонсон рассказал, куда Зеленский будет вынужден эвакуироваться Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: власти Украины могут переехать во Львов

Москва7 окт Вести.Украинские власти могут столкнуться с необходимостью переехать из Киева во Львов. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он также отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ владеют инициативой на всех участках фронта.

Властям Украины придется перебраться во Львов. Они не смогут оставаться в Киеве и продолжать там работу сказал Джонсон в эфире YouTube-канала

Накануне британский военный аналитик Александр Меркурис подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский может сбежать из украинской столицы вслед за западными дипломатами.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио не исключил, что США могут приостановить работу своего посольства в Киеве.