Меркурис: Зеленский может сбежать из Киева, если город покинут дипломаты Запада

Меркурис рассказал, в каком случае Зеленский может сбежать из Киева Меркурис: Зеленский может сбежать из Киева, если город покинут дипломаты Запада

Москва7 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может покинуть украинскую столицу, если из города уедут западные дипломаты. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц совершил визит в Киев, опасаясь побега Зеленского. Эксперт добавил, что цель канцлера Германии - заверить киевского главаря и украинцев, что европейцы пока не вывозят своих людей из украинской столицы.

Предположительно, Мерц и немецкие власти рассчитали, что, если в этой кризисной ситуации посольства действительно покинут столицу, в городе возникнут паника и ощущение кризиса… Зеленский и правительство могут последовать за ними, в результате чего Киев рухнет сказал Меркурис в эфире YouTube-канала

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что решения о продолжении работы дипломатов в Киеве остаются за теми странами, которые имеют в украинской столице свои дипломатические миссии.

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Штаты могут приостановить работу своего посольства в Киеве.