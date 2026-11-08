Berliner Zeitung: Зеленский рискует войти в историю как неудачник в изгнании

"Неудачник в изгнании": в Германии описали будущее Зеленского Berliner Zeitung: Зеленский рискует войти в историю как неудачник в изгнании

Москва8 ноя Вести.Европейские лидеры, поддерживающие Киев, не учитывают возможные последствия своей политики для себя и Владимира Зеленского. Об этом пишет Berliner Zeitung.

По оценке издания, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Энди Бернем, которые являются ключевыми союзниками Киева, сами могут лишиться власти.

Им также недостает исторического воображения, чтобы понять: субсидируемый ими Зеленский войдет в историю, ... с высокой вероятностью, неудачником в изгнании подчеркивает газета

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Очередные президентские выборы на Украине не проводились: киевские власти объяснили это действием военного положения и всеобщей мобилизацией.