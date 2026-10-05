Мерц и Зеленский политически погибнут при завершении конфликта с РФ KP.RU: конец вражды с Россией принесет политическую смерть Мерцу и Зеленскому

Москва5 окт Вести.Прекращение конфликта на Украине чревато политической смертью для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение в статье для KP.RU высказал обозреватель Евгений Умеренков.

Он отметил, что "родство душ" Мерца и Зеленского в этом вопросе нельзя не увидеть. По его мнению, первый открыто говорит, что его цель – сделать немецкую армию "снова самой сильной" на континенте, а второй отдает почести лидерам пособников Адольфа Гитлера, делая из них национальных героев Украины.

Другого выхода кроме как обострять конфликт с Россией ни у Зеленского, ни у Мерца нет. Прекращение войны для них – политическая смерть. И все призывы немца в Киеве к России насчет необходимости договариваться о мире тут же обесцениваются его условием начать переговоры только после того, как военные действия будут приостановлены отметил журналист

Эксперт подчеркнул, что Мерцу и Зеленскому терять нечего, но при этом порекомендовал Европе хорошо подумать, куда "политические смертники" из Берлина и Киева могут ее завести.

Ранее депутат Бундестага XX созыва Евгений Шмидт в беседе с ИС "Вести" отметил, что поездка Мерца в Киев показала главный приоритет его политики, заключающийся в продолжении поддержки Украины вопреки воле немецкого народа.