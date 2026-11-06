Эксперт Панкратов указал на признаки психического расстройства у Зеленского

У Зеленского заметили признаки психического расстройства Эксперт Панкратов указал на признаки психического расстройства у Зеленского

Москва6 ноя Вести.У главы киевского режима Владимира Зеленского наблюдаются явные признаки психического расстройства, это заметно на его совместной фотографии с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Такое мнение в разговоре с aif.ru высказал политолог Руслан Панкратов.

Эксперт отметил, что жители Германии раскритиковали снимок и слова Мерца об усилении помощи Украине этой зимой.

Главное в этой истории — не "странное лицо" Зеленского, а недоверие, с которым часть аудитории встретила демонстрацию германо-украинской солидарности. Мерц пишет, что Украина может твердо рассчитывать на Германию и что Берлин усиливает зимнюю помощь… сказал Панкратов

По его словам, Зеленский демонстрирует "явные признаки психического расстройства".

У Мерца присутствует страх разоблачения, чувство вины, у Зеленского явные признаки психического расстройства на фоне употребления каких-либо запрещенных веществ объяснил политолог

Ранее экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров заявил, что роль "победителя" приближает Зеленского к концу.