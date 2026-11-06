Москва6 нояВести.У главы киевского режима Владимира Зеленского наблюдаются явные признаки психического расстройства, это заметно на его совместной фотографии с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Такое мнение в разговоре с aif.ru высказал политолог Руслан Панкратов.
Эксперт отметил, что жители Германии раскритиковали снимок и слова Мерца об усилении помощи Украине этой зимой.
Главное в этой истории — не "странное лицо" Зеленского, а недоверие, с которым часть аудитории встретила демонстрацию германо-украинской солидарности. Мерц пишет, что Украина может твердо рассчитывать на Германию и что Берлин усиливает зимнюю помощь…сказал Панкратов
По его словам, Зеленский демонстрирует "явные признаки психического расстройства".
У Мерца присутствует страх разоблачения, чувство вины, у Зеленского явные признаки психического расстройства на фоне употребления каких-либо запрещенных веществобъяснил политолог
Ранее экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров заявил, что роль "победителя" приближает Зеленского к концу.