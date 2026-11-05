Фронмайер вступил в конфликт с Вадефулем после визита Зеленского в ФРГ

Визит Зеленского в Германию привел к перепалке Фронмайера с Вадефулем Фронмайер вступил в конфликт с Вадефулем после визита Зеленского в ФРГ

Москва5 ноя Вести.Замруководителя фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Маркус Фронмайер вступил в перепалку с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем после визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Германию.

По его словам, у Берлина нет денег для поддержки обычных немцев, однако когда киевский главарь приезжает в немецкую столицу, деньги вдруг появляются.

Вчера к нам приехал господин Зеленский. Вы выделили ему 200 миллионов евро в рамках так называемой зимней помощи. При этом наше правительство не может найти средств для поддержки немцев написал Фронмайер в соцсети X

Накануне он отметил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц окончательно потерял голову, когда решил выделить новую финансовую помощь Зеленскому.

Между тем немецкая газета Handelsblatt написала, что ставка киевского режима на западные вооружения не заменит перспективы урегулировать конфликт на Украине, которые Москва готова обсуждать только на своих условиях. По оценке издания, Европа, в частности, Германия, помогая Киеву, не может в полной мере удовлетворить его запрос на вооружение.