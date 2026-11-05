Handelsblatt: ставка Киева на оружейную поддержку от ЕС не спасет от поражения

"Мир на условиях России": в Германии предупредили Киев о риске поражения Handelsblatt: ставка Киева на оружейную поддержку от ЕС не спасет от поражения

Москва5 ноя Вести.Ставка Киева на западные поставки вооружений не заменит перспективы урегулировать конфликт на Украине, которые Москва готова обсуждать только на своих условиях.

Об этом написала немецкая газета Handelsblatt.

Издание обратило внимание, что к началу пятого с начала конфликта зимнего периода у украинской стороны де-факто не осталось другого выбора, кроме надежды на США и на своих союзников в Европе.

Однако сомнительно, хватит ли этого, без твердой поддержки со стороны Вашингтона, для того чтобы предотвратить предложенный Россией мир на ее условиях сказано в статье

По оценке Handelsblatt, Европа, в частности, Германия, помогая Киеву, не могут в полной мере удовлетворить его запрос на вооружение.

Ракеты для эффективных комплексов Patriot по-прежнему поступают преимущественно из США, а немецкая "зимняя помощь" служит слабым утешением там, где российские ракеты уже достигли целей говорится в публикации

30 октября Госдепартамент США разрешил продать Украине 500 противоракет для систем ПВО Patriot стоимостью 2,1 миллиарда долларов. Телеканал CNN сообщал, что поставки начнутся не ранее 2030 года из-за длительных сроков производства и реализации таких контрактов.